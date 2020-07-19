رياضة | ليدز يونايتد يحلم بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليدز يونايتد يحلم بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أنغوس كينير، الرئيس التنفيذي لليدز يونايتد، أن ناديه حقق أقل شيء ممكن" بضمان العودة إلى الدوري الإنجليزي اوأكد أنه يستهدف المشاركة مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

وصعد ليدز إلى الدوري الممتاز، بعدما خسر وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الثاني أمام هدرسفيلد تاون، قبل أن يضمن إحراز لقب الدرجة الثانية بتعثر برنتفورد أمام ستوك سيتي.

وشارك ليدز في المنافسات الأوروبية لخمسة مواسم متتالية بين 1998 و2003، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2001.

Advertisements

ويثق كينير، الذي تولى المسؤولية في 2017، أن النادي يجب أن يفكر في استعادة أمجاد الماضي مرة أخرى.

وقال كينير "بينما نحن نحتفل، وبينما نحن نشعر بحماس كبير بعد العودة إلى المكان الذي نستحقه، فهذا أقل شيء ممكن لليدز".

وأضاف: "الآن سيتعلق الأمر بالبناء على ذلك، وضمان أننا في المواسم القليلة المقبلة سنبدأ في التنافس على المستوى الذي يجب أن يكون ليدز فيه وهو أول ستة مراكز".