رياضة | لاعب "النجوم" يقترب من الإحتراف بالبرتغال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب "النجوم" يقترب من الإحتراف بالبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار الى نادي إنبي هو أحد موهوبي الفريق منذ فترة طويلة ، حيث أن مدربي نادي بنفيكا البرتغالي والذي يدير قطاع الناشئين بنادي النجوم قد أشادوا به ، وتم تصعيده الى الفريق الأول بالنادي منذ موسم ونصف بالدوري الممتاز.



وأكمل "الطويلة" أن اللاعب حصل على تجربه جيدة بإنضمامه الى نادي إنبي بداية من هذا الموسم على سبيل الإعارة منذ بداية هذا الموسم ، كما أن من حق نادي إنبي إعارة اللاعب لموسم إضافي أخر إلا إذا حصل نادي النجوم على عقد إحتراف للاعب خارج مصر.



وأضاف "الطويلة" أن إتجاه مجلس إدارة نادي النجوم السعي في إحتراف جميع اللاعبين الموهوبين الى الخارج حيث أن محمد صلاح أصبح مثالاً يحتذى به لجميع اللاعبين المحترفين القادمين ، وأشار "الطويلة" أن هناك أكثر من عرض رسمي جاء للاعب من الخارج وبالتحديد من البرتغال ، ولكن بسبب الأحداث الجارية وإنتشار مرض الكورونا توقفت المفاوضات مؤقتاً ومن المنتظر أن الفترة القادمة ستكون هناك مفاوضات جديدة.



وإختتم "الطويلة" حديثه بأن هناك عروض داخلية من أكثر من نادي ولكن عن طريق وكلاء اللاعبين ، وأشار الى أن النادي لن يتعامل مع أي عروض سوى مع النادي رسمياً ، وأضاف "الطويلة" أن اللاعب مقيد بنادي النجوم وليس من حقه التوقيع لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجه إلا بموافقة ناديه الحالي.