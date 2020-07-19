رياضة | كارتيرون يُقرر الاستغناء عن عمر السعيد وكاسونجو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يُقرر الاستغناء عن عمر السعيد وكاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمشاهدة صفقات الأبيض الجديدة، وكذلك معرفة الراحلين عن جدران ميت عقبة.

كارتيرون يقرر الاستغناء عن عمر السعيد وكاسونجو

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قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الاستغناء عن الثنائي الهجومي عمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه أوضحت مصادر صحفية أن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ستكون الخماسي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.

وفي سياق متصل طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بضرورة حسم ملف تجديد عقد الاعب التونسي فرجاني ساسي.