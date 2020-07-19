رياضة | هافيرتز يفضل تشيلسي على برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هافيرتز يفضل تشيلسي على برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضل اللاعب الألماني الشاب كاي هافيرتز جناح نادى بايرليفركوزن الألماني رغبته فى الإنتقال لصفوف نادى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على الانضمام لقطبي الكرة الأسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب الشاب حسم موقفه من الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادى الألماني والانتقال الي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عبر بوابة نادي تشيلسي.

وأضافت الصحيفة الألمانية الشهيرة انه بالنسبة لقيمة انتقال كاي هافيرتز إلى صفوف نادى تشلسي الإنجليزي فإن ناديه ليفركوزن يرغب بقرابة الحصول على 100 مليون يورو لرحيل اللاعب هذا الصيف لكن أيضا إدارة النادى الألماني لا وتمانع من تخفيض المبلغ ووضع اضافات.

يذكر أن كاي هافيرتز قد تألق بقوة مع فريقه هذا الموسم ببطولة الدوري الألماني الممتاز حيث أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها برشلونة و ريال مدريد الألماني و تشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلي نادى بايرن ميونيخ الألماني.