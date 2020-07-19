رياضة | كارتيرون يطالب مرتضي منصور بسرعة التجديد لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب مرتضي منصور بسرعة التجديد لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الكرة بنادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

باتريس كارتيرون يطالب مرتضى منصور بسرعة التجديد لساسي

طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بضرورة حسم ملف تجديد عقد الاعب التونسي فرجاني ساسي.

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ويعتمد المدرب الفرنسي على ساسي بشكل أساسي في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي، في منطقة وسط الميدان، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية وخبرة.

من جانبه حدد باتريس كارتيرون، الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، هم الخماسي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.