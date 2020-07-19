رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز ميلان على بولونيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز ميلان على بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً كبيراً على ضيفه بولونيا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو، لحساب الجولة 34.

جاءت أهداف الميلان بواسطة الخماسي أليكسيس ساليميكيرز وهاكات تشانهانوجلو واسماعيل بن ناصر وأنتي ريبيتش ودافيد كالابريا، بينما سجل هدف بولونيا تاكيهيرو تومياسو.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده للنقطة 56 في المركز السادس، فيما ظل بولونيا عاشراً برصيد 43 نقطة.

وفي نفس الجولة، تعادل أتالانتا بهدف لهدف أمام مضيفه هيلاس فيرونا، وهي نفس نتيجة مباراة كالياري وضيفه ساسولو، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1- يوفنتوس 77 نقطة.

2- أتالانتا 71 نقطة.

3- إنتر ميلان 71 نقطة.

4- لاتسيو 69 نقطة.

5- روما 57 نقطة.

6- ميلان 56 نقطة.

7- نابولي 53 نقطة.

8- ساسولو 48 نقطة.

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9- هيلاس فيرونا 45 نقطة.

10- بولونيا 43 نقطة.

11- كالياري 42 نقطة.

12- بارما 40 نقطة.

13- فيورنتينا 39 نقطة.

14- سامبدوريا 38 نقطة.

15- تورينو 37 نقطة.

16- أودينيزي 36 نقطة.

17- جنوى 30 نقطة.

18- ليتشي 29 نقطة.

19- بريشيا 21 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.