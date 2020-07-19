رياضة | وزير الرياضة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع التوسع فى مبادرة " دراجتك...صحتك "

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع التوسع فى مبادرة " دراجتك...صحتك " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحثا الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك...صحتك" وفقا لمعايير الجودة العالمية.

تأتي تلك المباحثات في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار " دراجتك... صحتك ".

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى نجاح مبادرة " دراجتك..صحتك " انطلقت من رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية.

وأشار " صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة بدأت في التنفيذ الفوري لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى طرح الدراجات من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك "، وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل للمسافات اطول نسبيا ً والخاصة بالعمل أو المدارس والجامعات للطلاب، وذلك في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد والاجراءات الاحترازية المطلوبة في التباعد الاجتماعي، ولما لها من عوائد قوية على البنية الصحية للشباب المصري

وأضاف "صبحي" إلي أهمية مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتي تأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم تسهيلات للأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تخصيص عدد من دراجتك صحتك للمرأة، تشجيعا لها لممارسة الرياضة بطريقة سليمة وأمنة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة،أن مبادرة «دراجتك... صحتك» تهدف إلي تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وترتكز علي محورين أساسيين الأول يتمثل في تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال إستخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثاني يرتكزعلى أن «الدراجة» تُعد وسيلة إنتقال صديقة للبيئة.

وأشار " أشرف صبحي " انه تم دراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك» التي تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا علي اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلي البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.

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كما أضاف "وزير الشباب والرياضة " أن مبادرة "دراجتك... صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية، موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.

وفي سياق متصل، ذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك... صحتك»، والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقًا لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

كما أعرب الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية،مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.

وأشار " صبحي " إلي المباحثات الجارية بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى لتصنيع دراجات بموتور كهربائي تساعد الشباب علي تخطى حاجز الـ 20 كيلو متر سيرا بالدراجة، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «دراجتك... صحتك» والتى سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.

من جانبه،أكد" التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس" عبد الفتاح السيسي" لوضع الدراجة علي خريطة وسائل الإنتقال الرئيسية في مصر والعمل علي توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.

وأوضح أن مبادرة "دراجتك... صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين ،فضلا عن كونها منظومة إقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع كما أشار "التراس" أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة «دراجتك... صحتك» هي صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا أننا نستهدف أن تكون مصر مركزا اقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها إلي قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن تصميم الدراجة يلائم كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين علي اقتنائها في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وفي نهاية اللقاء أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على الجهود البناءه والخاصة بالشباب والرياضة وعن المبادرات الوطنية التي نتج عنها التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.