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الامارات | مدير مكتب ميركل يدعو لعودة الجماهير الألمانية للمدرجات

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برلين - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد أنه ينبغي السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات ولو بأعداد قليلة خلال الموسم المقبل لكرة القدم الألمانية.

 وقال براون لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "الأحداث من الممكن أن تقام في حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية".

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وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى في الموسم الماضي بدون جمهور بسبب أزمة .

وأوضح براون "لن يتم بيع تذاكر المباريات بالكامل وينبغي تنظيم كل الأمور والتحكم بها جيدا ، وبعدها لن تعود المدرجات خالية مرة أخرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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