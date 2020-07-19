الامارات | مدير مكتب ميركل يدعو لعودة الجماهير الألمانية للمدرجات

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب ميركل يدعو لعودة الجماهير الألمانية للمدرجات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد أنه ينبغي السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات ولو بأعداد قليلة خلال الموسم المقبل لكرة القدم الألمانية.
وقال براون لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "الأحداث الرياضية من الممكن أن تقام في حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية".
وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى في الموسم الماضي بدون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح براون "لن يتم بيع تذاكر المباريات بالكامل وينبغي تنظيم كل الأمور والتحكم بها جيدا ، وبعدها لن تعود المدرجات خالية مرة أخرى".
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