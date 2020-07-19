شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد «كاسونجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الاحتفال بعيد ميلاد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، أمس السبت، في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وتجمع لاعبو الفريق لتهنئة اللاعب بعيد ميلاده الـ ٢٦ وسط أجواء احتفالية، في ظل ارتباط «كاسونجو» بعلاقات طيبة مع الجميع داخل الزمالك منذ انضمامه للفريق موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨.

وكان الفريق قد خاض تدريبه المسائي أمس على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.