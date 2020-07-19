شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: مروان محسن سيمدد تعاقده مع الأهلي لـ3 مواسم مقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «مروان محسن سيمدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم».
وأضاف: «هناك جلسة ستجمعني بأمير توفيق، مسؤول التعاقدات بالأهلي، وسيتم الاتفاق على كل شيء، ولا توجد خلافات مالية كما يردد البعض».
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