مصطفي يونس: مطالب هيدرسفيلد للاستغناء عن رمضان صبحي مُبالغ فيها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.
وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «النادي الأهلي أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق.. 7 مليون إسترليني مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحي، يجب التفكير جيدًا في كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه». .
وأضاف: «من غير المعقول أن تتعاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدوري في النهاية بمليون جنيه فقط».
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