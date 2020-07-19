شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: صالح جمعة عاد للتدريبات خوفًا من انتقاله إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية.
وقال «يونس»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «صالح جمعة مثل صفوت عبدالحليم أو فاروق جعفر، ولكنه يملك تفكيرًا يجعله خارج حسابات المدربين خلال الفترة الماضية، وإذا كان صب تركيزه داخل الملعب فقط لأصبح مثل محمد صلاح».
وأضاف: «قرار فايلر باستبعاد صالح جمعة في الفترة الماضية كان صائبًا للغاية، والأهلي أعاده إلى التدريبات خوفًا من الانتقال إلى الزمالك».
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