شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عرض الأهلي لشراء باهر المحمدي غير مُرضٍ.. واللاعب لا يساوي 200 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن عقد باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ممتد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

وأضاف «النحاس»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة النهار: «إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيًا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية»، مشيرًا أيضًا إلى أن اللاعب لا يساوي 200 مليون جنيه وأن هذا الرقم «مبالغ فيه».

وتابع وكيل اللاعب: «العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، غير مرضٍ تمامًا، فإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر».

وأوضح: «أرى أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري، لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا».

وكشف: «باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، أما العرض التركي فهو الأقرب».

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