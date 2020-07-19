شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يرفض لقب «الاستثنائي»: «أنا محظوظ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريـال مدريد الإسباني، تلقيبه بـ«الاستثنائي»، وهو اللقب الذي ارتبط بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وحقق «زيدان» نجاحات كبيرة مع النادي الملكي على المستوى التدريبي، إذ فاز في ولايته الأولى بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية في رقم قياسي، كما حقق بطولات الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
واستطاع الفرنسي في ولايته الثانية في تحقيق بطولتين حتى اللحظة بعد فوزه بالسوبر الإسباني والدوري الإسباني هذا الموسم.
وقال الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليجانيس، ردًا على إذا ما كان يشعر بأنه يستحق لقب «الاستثنائي»: «لا، لا، لا أشعر بذلك، أنا أشعر بأنني محظوظ بوجودي هنا مع هؤلاء اللاعبين كل يوم».
وأضاف: «وجودي في هذا النادي هو سبب شعوري بأنني محظوظ، ولهذا أستمتع يوميًا، لأن يومًا ما سينتهي هذا كما حدث من قبل، ولكن هذه المرة بشكل حقيقي، لهذا السبب أنا أستمتع وأركز على هذه النوعية من الأشياء».
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