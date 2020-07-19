شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو»: «الناس تنظر لي بعيون مختلفة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أن الناس تنظر إليه بشكل مختلف ويتوقعون منه أشياء مختلفة عما يتوقعونه من أشخاص كثيرين.
وقال «مورينيو» لشبكة «سكاي سبورتس»: «الناس تنظر لي بعيون مختلفة، أعلم أن الناس تتوقع مني فعل أشياء لا يتوقعونها من كثيرين آخرين، أنا لا أقرأ كثيرًا ولكن مع بعض الأسئلة التي تصلني أشعر بذلك».
وأضاف: «على سبيل المثال، عقب مباراة نيوكاسل (فاز 3-1) كان أول سؤال عن لاعب لم يبدأ اللقاء.. عندما لا يلعب لاعب مع أي مدرب آخر ليس هناك مشكلة أبدًا، هم يقومون بالتدوير ويتخذون قرارات ويتركون لاعبين رائعين على مقاعد البدلاء والجميع ينظر إليهم ويشعر أن هذا هو عملهم، هذا ما يجب أن يكون عليه الفريق الكبير».
وتابع البرتغالي: «عندما يمتلك توتنهام لأول مرة هذا الموسم، على سبيل المثال، لوكاس مورا وستيفن بيرجوين وإيريك لاميلا وهيونج مين سون وجميعهم متاحون، الناس تسألني دائمًا عن اللاعبين الذين لا يشاركون، لذا نعم، بشكل ما أشعر بهذا الشعور».
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