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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ثلاثة من لاعبي ليل بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم مساء السبت إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا.
ولم يكشف ليل عن هوية اللاعبين المصابين ولكن وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية هم ريناتو سانشيز وجوناثان ايكوني وجوناثان بامبا.
وقال كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق ليل في مؤتمر صحفي "إنهم يتواجدون حاليا في منازلهم في حالة عزل ونتمنى عودتهم قريبا، يتم متابعتهم على أساس يومي".
وأضاف "لقد حصلوا على ثمانية أيام راحة وخلال هذه الأيام أصيبوا بالعدوى، إنهم في حالة جيدة لكن ننتظر لمعرفة نتيجة الفحوص المقبلة".
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