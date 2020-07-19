شكرا لقرائتكم مدرب حراس الترسانة يعتذر عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر عصام محمود مدرب حراس مرمى الترسانة عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية ، وقال عصام محمود فى تصريحات خاصة :" أبلغت طارق سعيد رئيس الترسانة وشاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق بإعتذارى عن الاستمرار فى منصبى لظروف شخصية رغم المكانة المميزة للشواكيش فى قلبى ، وبشكرهم كل مسئولى الترسانة خاصة طارق سعيد وشاكر عبد الفتاح على قبول الاعتذار وأتمنى للنادى العريق أن يتمكن من العودة للدوري الممتاز فى أقرب فرصة".

ويضيف عصام محمود :"الترسانة يملك كل مقومات الصعود للدوري الممتاز فى ظل تواجد طارق سعيد الذى لايبخل عن النادى بأى شىء فلقد عملت فى الترسانة خلال 3 سنوات أعتبرها فترة مميزة للغاية فى مشوارى التدريبى".

وفى وقت سابق أكد المستشار راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة أن مجلس إدارة ناديه برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، اجتمع فى مطلع الأسبوع الحالى واتخذ عددا كبيرا من القرارات التى توفر الأمان والهدوء فى استقبال الأعضاء وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وناقش مجلس الشواكيش قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الرياضى وفتح الأندية بطاقة استيعابية 25%، حيث قامت إدارة النادى بالتحرك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التباعد والسلامة للاعضاء والذين سيجدون كل الرعاية والاهتمام الطبى والأمان خلال تواجدهم داخل النادي.

فى نفس الوقت تماثل على خطاب، عضو مجلس إدارة نادى الترسانة، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما قضى فترة الحجرالصحى المنزلى هو وزوجته، حيث أجرى التحاليل والمسحة الخاصة بالفيروس وتأكدت إصابته وزوجته بالفيروس منذ فترة، ونشر خطاب وقتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا، "الحمد لله تأكد إصابتى أنا وزوجتى بالكورونا.. دعواتكم لنا بالشفاء الحمد لله".

من ناحية أخرى، صرفت إدارة نادى الترسانة الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين في شكل مراحل على دفعات منعا للتجمعات والزحام. وكان الترسانة قد منح جميع العمال والموظفين راحة حتى منتصف أبريل الماضى بناء على قرار مجلس الوزراء.