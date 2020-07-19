شكرا لقرائتكم بعد حُكم "فيفا"..هل يحصل على الاهلي على مستحقاته من النجم بالتقسيط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو النادي الاهلي بالحصول على مستحقاتهم لدى النجم الساحلي التونسي والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار قبل إنتهاء المدة التى منحها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقلعة الحمراء بالحصول على هذه المستحقات بعد حصول الأهلي على حُكم من جانب "فيفا" بقبول شكوى النادى المقدمة ضد النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى الذي هرب من الاهلي سراً في مايو 2017 بإلزام النادى التونسي والمهاجم الإيفواري مُتضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات محمود الخطيب، رئيس الأهلي للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي ، وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.

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وشمل الحكم الذي صدر من "فيفا" مؤخراً أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي: - حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا». - حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق. - في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه ، ويُعد الأهلي أول نادٍ على مستوى القارة الإفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التي تنص على عدم مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أي جهات أخرى.