شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الرياضة متنفعش تبقى شوكة فى ضهر مصر ولازم نفعل المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الرياضة يجب أن تكون أكبر داعم للدولة فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن بتحدياتها المختلفة، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "مصر بتمر بمرحلة صعبة فى مشاكل وأزمات وحروب تواجه الدولة، ومينفعش تبقى الرياضة شوكة فى ضهر مصر، بمشاكل زيادة وخناقات وأزمات لاتنتهى.. لازم نفعل دور المحكمة الرياضية لإنهاء الأزمات الشائكة ولازم أنصاف النجوم يبطلوا إثارة الفتن والمشاكل بين الناديين بتصريحات لا داعى لها لمجرد البحث عن الشهرة".

وعن كورونا قال أيمن يونس، "رغم التراجع الكبير فى أعداد الإصابات اليومية بمصر وإعلان المسئولين تخطى حالة الذورة ما زلت قلقان من كورونا عشان الناس بدأت تنسى الإجراءات الاحترازية، وده يعتبر استهتار ممكن يرجعنا خطوات للوراء، لازم نكمل بالتزام حتى ننهى على الوباء بشكل تام، مش عايزين نرجع للضغوط والتوتر تانى".

وفى وقت سابق، أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من تحول الوسط الكروى لساحة من المعارك والابتعاد عن المتعة الكروية، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "أصبحنا للأسف الفقرة الكوميدية للكورة فى العالم، كل دا عشان معندناش محاكم رياضية تمنعنا من السخافات والخناقات والمشاكل التى أصبحت عنوان الساحة الكروية، وغابت المتعة المعروفة عن الساحرة المستديرة".

وأضاف أيمن يونس، "يا صناع الكرة المصرية انتبهوا سعر السلعة بتاعتكو اللى هى الدورى يتراجع بشدة، وفى المقابل مشاهدات الخناقات والأزمات ترتفع بشدة ".

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وفى وقت سابق أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى.

وتابع أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وتغنى أيمن يونس، بالفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد اقترابه من تحقيق الدورى الإنجليزى مع ناديه، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "محمد صلاح رمز السعادة فى الكرة المصرية، المتعة الوحيدة فى حياتنا، جاب جول عالمى فى كريستال بالاس وعمل أسيست مفزع، تحسه بيلعب بمزاج ابن الإيه".