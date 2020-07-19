شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى يهدد عادل عبد الرحمن بـ"السكاكين" بسبب الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى وصلة هزار مع الإعلامى خالد بيومى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق، بسبب "عمر" ابن الأخير وتشجيعه للقلعة الحمراء، وقال عبد الرحمن إن عمر قصف جبهة والده عندما قال "عائلة بيومى كلها زملكاوية وإسمعلاوية مش هتيجى قد بطولات لاعب من عندنا فى الأهلى".

وكتب عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر، "الأهلاوى الصميم عمر خالد بيومى ابن الكابتن خالد بيومى قاعد معانا قال جمله فيها قصف جبهه لوالده، لو جمعت بطولات عائلة بيومى كلها زملكاوية واسمعلاوية مش هتيجى قد بطولات لاعب من عندنا فى الأهلى.. اضرب"، ليرد بيومى على كلام عادل بوضع إيموجى "سكاكين".





وكان عادل عبد الرحمن، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى سابقا، كشف أن أيمن حفنى لاعب فريق المقاولون العرب حاليا والزمالك السابق، موهبة أكبر وأفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لكن الأخير اجتهد وأستغل سرعته ومهارته إلى أن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين فى العالم.

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وأوضح عادل عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيونية أن المجاملة فى تعيين المدربين بقطاع الناشئين أخطر من المجاملة فى اللاعبين وتدريب الفرق الكبيرة أسهل من تدريب الناشئين، ووصف عادل عبد الرحمن الاكاديميات الخاصة لكرة القدم بـ"النصباية" وأنه لابد من محاربة الاكاديميات مثل مراكز الدروس الخصوصية.