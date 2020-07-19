شكرا لقرائتكم خبر عن "اديها مية تديك طراوة".. وصلة هزار بين أكرم توفيق وباسم على فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الجونة استعداداً للدوري العام المقرر عودته في 6 أغسطس المقبل، وصلة هذار بين ثنائي النادي الأهلي المعار إلى الفريق الساحلي، أكرم توفيق وباسم علي، حيث حاول أكرم توفيق مساعدة باسم في التغلب على درجة حرارة الجو المرتفعة عن طريق تفريغ زجاجة المياه على رأسه، ونشر باسم علي الصور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها "اديها مية تديك طراوة".



اكرم وباسم



باسم علي

في سياق آخر، ينتاب أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المعار للجونة حالة من القلق بعد تأكد عودته لصفوف الفريق الأحمر فور انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم الوسط الأحمر وكذلك مركز الظهير الأيمن الذي يُجيد أكرم اللعب فيه، خاصة أن الأهلي أصبح في في أشد الحاجة لدعم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي، وكذلك خط الوسط بعد رحيل قائد الوسط التاريخي حسام عاشور.

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وأبدى أكرم توفيق تخوفه للمقربين منه حال عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي بعد عودته الأمر الذي قد يؤثر على فرصه في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو خاصة وأن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار كان قد أكد أن أي لاعب لا يشارك سيخرج من حساباته وهو الأمر الذي أثار خوف أكثر من لاعب منهم أكرم توفيق.

وكان أكرم توفيق أكد أن إدارة الأهلي طلبت عودته رسميا لصفوف الفريق مع بداية الدوري الجديد وانه سعيد بهذا القرار وأن التواجد في الاهلي كان حلم وعودته مرة اخري أمر رائع وانه سيبذل قصارى جهده للتالق وحجز مكان في تشكيل الاهلي، و أنه تم إخطاره بقرار العودة من قبل مسئولو نادي الجونة.

وأضاف أكرم توفيق أنه جاهز للمنافسة مع أي لاعب من النادي الأهلي للتواجد فى التشكيلة الأساسية ، مضيفا أن تأجيل اوليمبياد طوكيو بسبب فيروس كورنا لم يكن في صالحنا خاصة أن اللاعبين كانو فى فورمة مميزة.