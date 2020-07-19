شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة إكرامى فى صورة مع والدها: "مفيش حد مبيحبوش.. وبفتخر به فى كل مكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت حبيبة اكرامي، ابنة نجم النادي الأهلي وأفريقيا السابق الحارس إكرامي الشحات، وزوجة النجم الشاب رمضان صبحي، عن حبها الشديد وتقديرها لوالدها بصورة تجمعها مع والدها وهى تجلس على قدميه، ونشرت حبيبة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" صورتها مع والدها وعلقت قائلة، " بابا إكرامي مفيش حد مبيحبوش.. أنا بفتخر بيه في كل مكان".

وفي وقت سابق، حرص رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى، على توجيه رسالة حب لزوجته حبيبة إكرامى، ونشر رمضان مقطع فيديو لصور زوجته على أنغام "لحظات فى حياتى بسرح فيها، عندى حبيبتى أنا عاشق ليها، كل الدنيا ما تغلى عليها، فيكى بصراحة أنا دايب دوب، حضنك دافى وكله أمان".

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حبيبة اكرامى مع والدها

وعلى جانب آخر، اقترب الأهلي من شراء رمضان صبحي المُعار للفريق من نادي هيدرسيفلد الإنجليزي بعدما تأكد مسئولى القلعة الحمراء أن العروض التى وصلت اللاعب خلال الفترة الماضية كانت ضعيفة للغاية وغير جادة ولم تتقدم بعروض رسمية لنادي هيدرسيفلد شراء اللاعب، كما أنها لم تُقنع رمضان صبحي بعرضها الأمر الذى جعل اللاعب يميل للبقاء في الأهلي وهو ما اقترب من التنفيذ لكن الخلاف ما زال قائماً بين الأهلي وهيدرسيفلد بشأن المقابل المالي لإتمام الصفقة.

وفى هذا الشأن أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب.

فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.