شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: حل مجلس الجبلاية الجديد بعد أول طعن حال إجراء الانتخابات قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية الموسم الكروى الجارى، موضحا أن المجلس الجديد سيتم حله بعد أول طعن يتم تقديمه لمركز التسوية نظرا لمخالفة الانتخابات مع قانون الرياضة المصرية، مشيرا أيضا فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الفيفا لن يعاقب اللجنة الخماسية لتأخر الجمعية العمومية الخاصة باللائحة لأنها تطبق القانون المصرى المعتمد من فيفا.

وأضاف حطب أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.

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وأضاف هشام حطب أنه لا يجوز للفيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبم أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات، خاصة أن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر، كما حذر حطب من إقامة الانتخابات قبل نهاية الموسم لأن ذلك سيودى لبطلان المجلس الجديد.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من الفيفا بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجارى.