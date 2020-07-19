شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر مقابل 30 مليون جنيه؟.. شوبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب للقلعة الحمراء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "متصدقوش يا جماعة إن الأهلى تعاقد مع طاهر محمد طاهر مقابل 50 مليون جنيه، ولا حتى 30 مليوناً، قيمة الصفقة الحقيقى 21 مليون جنيه".

وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلى ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

طاهر طاهر من اللاعبين القلائل الذين شاركوا مع كل المنتخبات القومية ومختلف الفئات العمرية، سواء منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول دون وصوله الـ23 عاما من عمره.

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وشارك طاهر مع منتخب الشباب تحت 20 سنة وشارك معه فى 6 مباريات وسجل هدفا وحيدا، بخلاف أن صغره سنه جعله يلعب فى مرحلة سنية أكبر من عمره.

وشارك طاهر محمد فى غالبية معسكرات المنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب، ولكن الحظ والإصابة التى تعرض لها قبل انطلاق معسكر المنتخب المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتى أقيمت فى الصيف الماضى بالقاهرة، فى حرمانه من المساهمة فى تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيله إلى 2021 بسبب فيروس كورونا.

وانضم طاهر محمد طاهر لصفوف المنتخب الول تحت قيادة خافيير أجيرى وشارك فى مباراة واحدة مع المنتخب الأول يوم 16 نوفمبر لعام 2018، حيث كان يبلغ من العمر فى أول مشاركة مع كبار الفراعنة 12 سنة و8 شهور و9 أيام حسب موقع ترانسفرماركت، وكان الظهور الأول أمام تونس والتى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 2، وشارك فى آخر 4 دقائق بالمباراة

من المفارقات فى مشوار طاهر محمد طاهر هى مشاركته أمام الأهلى فى موسم 2013 / 2014 وهو فى سن 16 عاما فى المباراة التى أقيمت يوم 30 يناير لعام 2014 وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين لهدف وشارك لمدة دقيقة واحدة فى الوقت بدل الضائع، وشارك فى هذا الموسم 8 مباريات فى الدورى والكأس لم يسجل أو صنع خلالهم أهداف.