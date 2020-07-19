شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: بدأت التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس بالتوسع فى طرح الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحث الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك ...صحتك" وفقا لمعايير الجودة العالمية، تأتى تلك المباحثات فى إطار التعاون المثمر بين الجانبين فى المشروع القومى الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصرى تحت شعار "دراجتك ... صحتك "، وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نجاح مبادرة "دراجتك ..صحتك" والتي انطلقت من رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبنى المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية.

وأضاف "صبحى" أن وزارة الشباب والرياضة بدأت التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى طرح الدراجات من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل للمسافات اطول نسبيا ً والخاصة بالعمل أو المدارس والجامعات للطلاب، وذلك فى ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد والاجراءات الاحترازية المطلوبة فى التباعد الاجتماعى، ولما لها من عوائد قوية على البنية الصحية للشباب المصري

وأشار "صبحي" إلى أهمية مبادرة "دراجتك... صحتك"، والتى تأتى أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية فى جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصرى، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تقدم تسهيلات للأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تخصيص عدد من دراجتك صحتك للمرأة، تشجيعا لها لممارسة الرياضة بطريقة سليمة وأمنة .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مبادرة «دراجتك... صحتك» تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال إستخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثانى يرتكزعلى أن «الدراجة» تُعد وسيلة إنتقال صديقة للبيئة.

وأشار " أشرف صبحى " انه تم دراسة كافة المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك» التى تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا على اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات فى السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.

كما أضاف "وزير الشباب والرياضة " أن مبادرة "دراجتك... صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية, موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.

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وفى سياق متصل، ذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك... صحتك»، والتى من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقاً لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

كما أعرب الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية ،مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أى عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة .

وأشار " صبحى " إلى المباحثات الجارية بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى لتصنيع دراجات بموتور كهربائى تساعد الشباب على تخطى حاجز الـ 20 كيلو متر سيرا بالدراجة، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «دراجتك... صحتك» والتى سيتم طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.

من جانبه ،أكد" التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس" عبد الفتاح السيسي" لوضع الدراجة على خريطة وسائل الإنتقال الرئيسية فى مصر والعمل على توطين صناعتها محليا و تسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات فى السداد.

وأوضح أن مبادرة "دراجتك... صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة فى إصلاحها أو قطع غيارها وفى متناول الكثيرين ,فضلا عن كونها منظومة إقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع كما أشار "التراس" أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة «دراجتك... صحتك» هى صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددا أننا نستهدف أن تكون مصر مركزا اقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها إلى قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن تصميم الدراجة يلائم كافة الشروط البيئية والمظهر الحضارى وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين على اقتنائها فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتى تراعى فى تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وفى نهاية اللقاء أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على الجهود البناءه والخاصة بالشباب والرياضة وعن المبادرات الوطنية التى نتج عنها التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب فى مختلف المجالات.