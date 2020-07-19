الامارات | الاتحاد السعودي يقرر عزل أي لاعب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يقرر عزل أي لاعب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السعودي كرة القدم عزل أي لاعب يتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد قبل بدء أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي القاسم في الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية أمس السبت "تسجيل حالة اشتباه لأي لاعب قبل بدء أي مباراة ستقودنا لعزل اللاعب وإبعاده عن المشاركة".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الأمين العام قوله: "منذ لحظة إعلان استئناف النشاط من وزارة الرياضة، شُكلت غرفة عمليات من مهامها ضمان عودة اللاعبين الأجانب والمدربين لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، إذ بدأ التواصل مع الأندية كافة والعمل على إنشاء إحصائية عن مكان وجود اللاعبين، وتم اعتماد تخصيص 5 طائرات خاصة لنقل اللاعبين من مصر وتونس والبرازيل إضافة إلى طائرتين لنقل اللاعبين من بقية الدول، بمجموع مستفيدين وصل إلى ما يقارب 523 شخصا".

ومن جانبه استعرض الدكتور صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي دور اللجنة الطبية في جائحة كورونا، والتوصيات التي قدمتها بعد تشكيل غرفة العمليات والتي من أبرزها إجراء المسحة الطبية لمنسوبي الأندية من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية لضمان سلامة الجميع، إضافة إلى الدخول التدريجي للتدريبات وحتى الوصول إلى إقامة المباريات الودية، وقدّم الحارثي شرحاً مفصلاً عن البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة لعودة المنافسات الرياضية.

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وقال الحارثي إنهم أرسلوا توصية لكل الأندية بعمل معسكر مغلق قبل استئناف المسابقات بأسبوع "حتى نحد من عملية إصابة أي من اللاعبين بكورونا".

كما أوضح الحارثي البروتكولات القائمة خاضعة للتغيير والتعديل وفق أي مستجدات ترصدها الأجهزة المعنية بالدولة.

وأشار الحارثي إلى أن الحكام الأجانب سيخضعون لإجراء فحص كورونا قبل قدومهم للسعودية بـ48 ساعة وبعد وصولهم سيتم تطبيق العزل المنزلي لهم حتى التأكد من سلامتهم وهي عملية تستغرق قرابة الأيام السبعة.

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