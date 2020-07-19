الامارات | بالفيديو.. مشادة بين إبراهيموفيتش ومدرب ميلان اعتراضاً على الاستبدال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشادة بين إبراهيموفيتش ومدرب ميلان اعتراضاً على الاستبدال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب ميلان، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، غضبه من مدرب ميلان في مباراة فريقه أمام بولونيا لحساب الجولة الـ34 من عمر "الكالتشيو" حيث لم يكن اللاعب إيبرا سعيدا باستبداله في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وكان ميلان قد حقق ميلان فوزاً عريضاً على ضيفه بولونيا بنتيجة 5-1 ليواصل "الروسونيري" عروضه القوية، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس.

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وكشف موقع "كلاسيوميركاتو" الإيطالي عن حدوث مشادة كلامية بين النجم السويدي ومدربه ستيفانو بيولي عقب استبداله في الدقيقة 61 بعد مساهمة اللاعب في إحدى أهداف الميلان، وأضاف الموقع أنه حدث توتراً بين زلاتان وبيولي بعد استبدال المهاجم السويدي من قبل المدرب، حيث قال اللاعب لمدربه: "أنا أريد البقاء هنا، كان عليك أن تستبدل لاعبا آخر".

وواصل اللاعب غضبه وجلس متوترا على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة حيث كان يريد أن يساهم في أهداف الفريق الخمسة، وفي نهاية المباراة، علق المدرب بيولي لتوضيح ما حدث مع السويدي: "زلاتان قال شيئا ولكن بصراحة لم أفهمه، من الطبيعي أنه يبحث عن المزيد في أرض الملعب، لكن أنا المسؤول عن إدارة المباراة وإيجاد نقطة القوة في الفريق".

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