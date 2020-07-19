الامارات | مرتضى منصور يجهز لمفاجأة ستهز مصر على المستوى الرياضي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن انه يجهز لمفاجأة من العيار الثقيل لجمهور "الأبيض" خلال الأيام المقبلة.



وقال منصور لقناة الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، انتظروا خبر سعيد، سأعلن مفاجأة كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة. أتمنى إتمام الأمر بنجاح أولا".



وأضاف: "المفاجأة ستهز مصر بأكملها على المستوى الرياضي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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