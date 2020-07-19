شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن منع ذكر اسم «الخطيب» في قناة الزمالك: «بيتلكك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منع ذكر اسم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في برنامج «زملكاوي» وفي قناة الزمالك بشكل عام، موضحًا أنه سيوجه له رسائله بفيديوهات خاصة متى احتاج إلى ذلك بعيدًا عن القناة.

وطالب رئيس الزمالك، مقدم البرنامج أحمد جمال وضيوفه بعدم ذكر اسم رئيس الأهلي مجددًا «لا بالخير ولا بالشر»، مضيفًا: «أنا لما أحب أخاطبه أعمله فيديو.. خارج القناة».

وأضاف: «خلي القناة بعيدة عشان هو عايز يتلكك للقناة، مع إن قناته شتمتني، فمن فضلكوا الفيديو المتفبرك مش عايز نتكلم فيه تاني واللي عارف إنه متفبرك هو محمود الخطيب، فمش عايز نتكلم فيه تاني ومش عايز نديله أهمية لأن الموضوع بوّخ».