شكرا لقرائتكم شوبير يكشف التفاصيل المادية لتعاقد الأهلى مع طاهر طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب للقلعة الحمراء ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :" متصدقوش ياجماعة أن الاهلى اتعاقد مع طاهر محمد طاهر مقابل 50 مليون جنيه ولا حتى 30 مليون ، قيمة الصفقة الحقيقى 21 مليون جنيه".

وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلي ، ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

طاهر طاهر من اللاعبين القلائل الذين شاركوا مع كل المنتخبات القومية ومختلف الفئات العمرية سواء منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبي والمنتخب الول دون وصوله الـ23 عاما من عمره.

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وشارك طاهر مع منتخب الشباب تحت 20 سنة وشارك معه في 6 مباريات وسجل هدفا وحيدا، بخلاف أن صغره سنه جعله يلعب في مرحلة سنية أكبر من عمره.

وشارك طاهر محمد في غالبية معسكرات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، ولكن الحظ والإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق معسكر المنتخب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي أقيمت في الصيف الماضي بالقاهرة، في حرمانه من المساهمة في تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيله إلى 2021 بسبب فيروس كورونا.

وانضم طاهر محمد طاهر لصفوف المنتخب الول تحت قيادة خافيير أجيري وشارك في مباراة واحدة مع المنتخب الأول يوم 16 نوفمبر لعام 2018، حيث كان يبلغ من العمر في أول مشاركة مع كبار الفراعنة 12 سنة و8 شهور و9 أيام حسب موقع ترانسفرماركت، وكان الظهور الأول أمام تونس والتي فاز فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 2، وشارك في آخر 4 دقائق بالمباراة

من المفارقات في مشوار طاهر محمد طاهر هي مشاركته أمام الأهلي في موسم 2013 / 2014 وهو في سن 16 عاما في المباراة التي أقيمت يوم 30 يناير لعام 2014 وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين لهدف وشارك لمدة دقيقة واحدة في الوقت بدل الضائع، وشارك في هذا الموسم 8 مباريات في الدوري والكأس لم يسجل أو صنع خلالهم أهداف.