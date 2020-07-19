شكرا لقرائتكم البروتوكول سر تراجع ألعاب القوى عن مسحة كورونا للاعبى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع اليوم لاعبو منتخب ألعاب القوى لتحاليل مسحة كورونا ، وأيضا تحاليل دم كاملة ، للإطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين ، قبل استئناف النشاط الرياضى ، و بدء التدريبات ، و الدخول في معسكر بالمركز الأولمبى أو ستاد القاهرة ، استعدادا للبطولات الأفريقية و الدولية ، و المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، ومن المقرر أن يصل عدد اللاعببن المقرر خضوعهم للتحاليل 17 لاعب ولاعبة ، وهو المرشحون بقوة للتأهل للاولمبياد من خلال البطولات المقبلة .
وكان اتحاد ألعاب القوى قد قرر من قبل رفض خضو اللاعبين لتحليل كورونا ، بداعى عدم وجود أموال بالاتحاد ، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط ، ولكن بعد ذلك تم التارجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا ، وبعدأن تم تحديد موعد سحبي العينات ، تم التأجيل بعد أن علم مسئولي الاتحاد أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه بين مسئولي وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات ، على أن يتم التحليل والمسحات على نفقة الوزارة و اللجنة دون تحمل الاتحاد أي أعباء مالية ، فتم تأجيل سحب العينة من الأحد الماضى إلى الثلاثاء ن وبعد التأكد من عدم صحة المعلومة ، تقرر في النهاية سحب العينة اليوم بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات بمدينة نصر .
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