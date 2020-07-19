شكرا لقرائتكم الاهلي يتابع "عروض" شراء رمضان صبحي من هيدرسيفلد في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر مسئولو الاهلي عن العروض التى وصلت نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بشأن رمضان صبحي لاعب الأخير المُعار للأول ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تناثر أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحي من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الاهلي تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزي وأنا ما تردد في وسائل الإعلام ليس سوى إجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحي في الأهلي لاسيما وان الاهلي بات هو النادي الوحيد الذى تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب من ناديه الأنجليزي.

مفاوضات الاهلي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي شهدت تطورات واضحة بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

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وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى -أى 118 مليون جنيه مصري- إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

فيما يتواصل مسئولو هيدرسفيلد مع رمضان من أجل الاتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره وفى هذا الشأن، قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا فى الخامس من أكتوبر وتحديدًا فى الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره مع الفريق.