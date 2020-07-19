شكرا لقرائتكم قياس الحرارة وتعقيم ذاتى.. إجراءات مشددة بأكاديمية الأهلى للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد النادي الأهلي على تطبيق الاجراءات الاحترازية في أكاديمية القلعة الحمراء بعد إعادة استئناف النشاط بها عقب فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر أمير عبد الحميد نجم الأهلي السابق والمشرف على أكاديمية القلعة الحمراء، يديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام من تطبيق الاجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة للاعبين قبل مروروهم من بوابات التعقيم الذاتي لدخول الملعب.



اعضاء الاهلى



أعضاء الأهلى

في سياق آخر،عاد أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة، للحسابات الفنية لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد، بعد فشل مفاوضات استعادة أحمد حجازي وصعوبة ضم باهر المحمدي مساك الدراويش، وعدم الاقتناع الكامل بأسامة جلال مدافع إنبي الشاب.

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ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.