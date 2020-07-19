شكرا لقرائتكم شوبير يكشف التفاصيل المادية لعقد فايلر الجديد مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق التفاصيل المادية للعقد الجديد الذى وقعه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر مع إدارة ناديه ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :" فايلر مدد تعاقده مع الاهلى مقابل 2.4 مليون دولار بزيادة 100 ألف دولار عن العقد السابق الذى كان مقابل 2.3 مليون دولار ، وجاءت الزيادة فى عقده لان المدة فى العقد الجديد أطول من القديم من حيث الشهور وليس لأى سبب أخر".

وشهدت المفاوضات الأهلاوية مع فايلر بعض العراقيل فى البداية قبل أن ينجح مسئولو النادى فى إقناع المدير الفنى بالتجديد لمدة موسماً ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وخاض الأهلى تحت قيادة فايلر 29 مباراة، حقق الفوز فى 25 منها، وتعادل فى 5، وخسر مباراتين فقط على المستوى المحلى والإفريقى وتوج بكأس السوبر المحلى على حساب الزمالك بثلاثية.

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وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء وتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الجديد.

وفى وقت سابق أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تعامل باحترافية شديدة فى ملف تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "مجلس إدارة الأهلى تعامل مع ملف تمديد فايلر بإحترافية شديدة، أسند هذا الملف لخالد مرتجى عضو المجلس، وفايلر يتواصل مع مرتجى يومياً مثلما يتواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة كل المستجدات ".