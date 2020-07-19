شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن إذاعة ودية الزمالك وسموحة على قناة النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك الاسبق أذاعة اللقاء الودى الذى يجمع فريقه مع سموحة اليوم عبر شاشة قناة الزمالك فى وجود استوديو تحليلى للودية ، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك :" رسمياً قناة الزمالك تذيع المباراة الودية اليوم الأحد بين الزمالك ⁦✖️⁩ سموحة الساعة 5 مساءآ مباشرةً ..يسبقه استوديو تحليلي علي القناة الساعة 4 عصرآ".



الغندور

ويواجه فريق الزمالك تحت قيادة كارتيرون، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، أولى المباريات الودية في معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية، على أن يشهد اللقاء فواصل لإراحة اللاعبين وتناول المياه بشكل سريع على مدار كل شوط، خاصة أن المباراة تأتى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، على أن يمنح كارتيرون الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في تلك المباراة.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.