شكرا لقرائتكم خبر عن البروتوكول سر تراجع ألعاب القوى عن مسحة كورونا للاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو منتخب ألعاب القوى لتحاليل مسحة كورونا اليوم، وأيضا تحاليل دم كاملة، للاطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، ومن المقرر أن يصل عدد اللاعبين المقرر خضوعهم للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهو المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.

وكان اتحاد ألعاب القوى قرر من قبل رفض خضوع اللاعبين لتحليل كورونا، بداعى عدم وجود أموال بالاتحاد، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط، ولكن بعد ذلك تم التراجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا، وبعد تحديد موعد سحبى العينات تم التأجيل بعد أن علم مسئولو الاتحاد أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه بين مسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات، على أن يتم إجراء التحليل والمسحات على نفقة الوزارة واللجنة دون تحمل الاتحاد أى أعباء مالية، فتم تأجيل سحب العينة من الأحد الماضى إلى الثلاثاء، وبعد التأكد من عدم صحة المعلومة، تقرر فى النهاية سحب العينة اليوم بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات بمدينة نصر.