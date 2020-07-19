شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف التفاصيل المادية لعقد فايلر الجديد مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، التفاصيل المادية للعقد الجديد الذى وقعه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر مع إدارة ناديه، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "فايلر مدد تعاقده مع الأهلى مقابل 2.4 مليون دولار، بزيادة 100 ألف دولار عن العقد السابق الذى كان مقابل 2.3 مليون دولار، وجاءت الزيادة فى عقده لأن المدة فى العقد الجديد أطول من القديم من حيث الشهور وليس لأى سبب آخر".

وشهدت المفاوضات الأهلاوية مع فايلر بعض العراقيل فى البداية قبل أن ينجح مسئولو القلعة الحمراء فى إقناع المدير الفنى بالتجديد لمدة موسم ليستمر على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر بالموسم الجديد، وخاض الأهلى تحت قيادة فايلر 29 مباراة، حقق الفوز فى 25 منها، وتعادل فى 5، وخسر مباراتين فقط على المستوى المحلى والإفريقى وتوج بكأس السوبر المحلى على حساب الزمالك بثلاثية.

وترى إدارة الأهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن، فالمدرب السويسرى تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء وتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الجديد.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تعامل باحترافية شديدة فى ملف تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "مجلس إدارة الأهلى تعامل مع ملف تمديد فايلر بإحترافية شديدة، أسند هذا الملف لخالد مرتجى عضو المجلس، وفايلر يتواصل مع مرتجى يومياً مثلما يتواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة كل المستجدات ".