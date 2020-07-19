على أبو جريشة لسوبر كورة: قرار عودة الدورى غريب.. واسألوا فلافيو عن فشل كهربا

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على أبو جريشة نجم الإسماعيلى الأسبق يعتبر أحد الأسماء التي صالت وجالت في الملاعب على مر الأجيال، وأحد العلامات المضيئة فى أرشيف الكرة المصرية، ويعد لاعب منتخب مصر الأسبق من مواليد 29 نوفمبر1947 بالإسماعيلية وأبرز رموز الكرة المصرية والاسماعيلاوية لاعبا ومدربا وإداريا، وبتاريخ تجاوز 40 عاما لخدمة الفريق الأول بالنادى وقطاع الناشئين.

كما يعتبر على أبو جريشة أحد أفراد أكبر عائلة كروية فى ملاعب العالم، ويكفى أن نشير إلى أن أول فريق للإسماعيلى ضم 6 أشقاء هم محمد وعوض وإسماعيل ويوسف وسيدابو جريشة الكبير وأحمد أبو جريشة ومع بداية الدورى عاطف وسيد وصلاح ثم على ثم عادل سيد أبو جريشة، فمحمد صلاح أبو جريشة وأخيرا محمد محسن يوسف أبو جريشة.

سوبر كرة تواصل مع أبوجريشة الملقب بفاكهة الكرة المصرية للوقوف على رأيه في أبرز الملفات الساخنة ودار الحوار التالي..

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