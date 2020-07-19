شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض مرانه الصباحى ببرج العرب استعداداً لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، مرانه الصباحى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب ضمن معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ أمس السبت ويستمر 12 يوماً استعدادًا لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تعتمد على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

من جهته رفض عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، فكرة تقييم مستوى فريقه عقب ودية مصر المقاصة التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد، مؤكدًا أن التقييم سيكون بنهاية فترة الإعداد، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "وجهت الشكر للاعبين على أدائهم فى ودية المقاصة فى أول ظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن حساسية المباريات استمر لمدة 4 أشهر، وطالبتهم بالمزيد فمازلنا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري، ولدى ثقة كبيرة فى قدرات كل اللاعبين لمواصلة رفع لياقتهم البدنية للوصول لأعلى فورمة قبل عودة المباريات".

وأضاف المدير الفنى للطلائع، "نتطلع لتحسين وضعنا بجدول الدورى مع عودة المسابقة، وهذا يتطلب منا مجهودا مضاعفا، وأثق فى قدرات اللاعبين على تغيير وضع الفريق بمزيد من التركيز والجدية".

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، وأحرز هدفى الطلائع احمد سامى فى الدقيقة 8 وعمار حمدى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهى المباراة الودية الأولى التى تقام فى مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: "محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو"، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.

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استعدادات الطلائع لعودة الدوري



لاعبو الطلائع



مران الطلائع