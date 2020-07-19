شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو الباحث عن العودة للتألق فى البيت الأبيض بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب خط وسط نادى الزمالك، للعودة للتألق فى البيت الأبيض من جديد فى ظل اقترابه من العودة إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث رفض الجهاز الطبى التعجل فى عودته إلى التدريبات الجماعية لحين تنفيذ برنامجه كاملا وحصوله على الراحة المناسبة خلال تنفيذ البرنامج الموضوع له.

ويمتلك زيزو مقومات هجومية قوية فى خط الوسط يحتاجها الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة فى الموسم الجديد الذى يسعى خلاله الأبيض إلى تصحيح العديد من الأمور على الصعيد المحلى والأفريقى.

وخاض زيزو، خلال الفترة الماضية، عمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى، ومن المنتظر جاهزية زيزو من أجل العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأكد زيزو أنه يخوض برنامجه التأهيلى فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب، بعدما حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالته بشكل مستمر بعد المتابعة مع الطبيب الألمانى الذى أجرى له العملية الجراحية، حيث تم الإطلاع على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التى يخضع لها، خاصة أنه يسعى للاطمئنان على اللاعب والوقوف على حالته فى الموسم الجديد نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة زيزو.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ زيزو فى الصور التالية:

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زيزو و طارق حامد



أحمد سيد زيزو مع زيزو و محمود علاء



زيزو 3



زيزو بقميص الزمالك



زيزو فى حفل زفافه