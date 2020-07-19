شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا كلمة السر فى صفقة انتقال موليكا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي هو الخيار الأول للنادي الأهلي ممثلاً في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، ورغم الصعوبات الكبيرة التي يواجها الأهلي في الصفقة إلا أن إدارته ترفض الاستسلام وتحاول في أكثر من اتجاه لضم المهاجم الشاب، وعلم ”الخليج 365” أن هناك مكتب تسويق في بلجيكا تتعامل معه إدارة مازيمبي لتسويق نجومه في أوروبا، وهو الأمر الذى فطنت له إدارة الأهلي والتي بدأت بالفعل في مخاطبة مسئولي شركة التسويق مباشرة، على أن يتم الاعتماد عليهم في إقناع رئيس مازيمبي بالتفريط في موليكا للأهلي، خاصة أن رئيس النادي يحصل على نسبة كبيرة نظير بيع أي لاعب من صفوف الفريق، وترغب شركة التسويق البلجيكية في بناء جسر من الثقة مع الأهلي لبدء تعاون كبير على مستوى اللاعبين بين الجانبين، كما أنها تعلم أن الأهلي هو من يستطيع دفع أموال كبيرة لشراء موليكا عكس العروض الأوربية الضعيفة التي وصلت للاعب مؤخراً.
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