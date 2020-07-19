شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى الكاف اليوم من خلال الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم الاتحاد الأفريقي وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.

ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم، الأحد، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.

وعقد مرتضى منصور جلسة أول أمس، الجمعة، مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس نادى الزمالك وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى، وأشار مرتضى منصور خلالها إلى أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادى الزمالك.