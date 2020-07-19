الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى الكاف اليوم من خلال الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم الاتحاد الأفريقي وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم، الأحد، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.
وعقد مرتضى منصور جلسة أول أمس، الجمعة، مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس نادى الزمالك وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى، وأشار مرتضى منصور خلالها إلى أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادى الزمالك.
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