مستشار تقني للأندية الإنجليزية يكشف لمصراوي خطة عودة الجماهير لمدرجات بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- على البهجي:

أعلنت الحكومة الإنجليزية موعد عودة الجماهير للمباريات في ملاعب كرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد انقطاعها عن التشجيع من المدرجات منذ انتشار فيروس كورونا والذي أصابت العالم بشلل كامل.

وخلال الفترة الماضية، كانت تُلعب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري وخلف الأبواب المغلقة، منذ عودتها في يونيو الماضى قبل أن يتم تحديد أول أكتوبر المقبل موعدًا لعودة الجماهير.

الخليج 365 تواصل مع سيد فاروق، مستشار تقني للأندية و المؤسسات الرياضية والنائب السابق لرئيس قسم التكنولوجي بنادي مانشستر يونايتد، ليشرح خطة عودة الجماهير للملاعب في انجلترا ودوره في تطبيق تلك الخطة.

يقول فاروق:" كان لابد من معرفة شروط وزارة الصحة البريطانية قبل تنفيذ أي خطط و لابد أن تكون الخطط متوافقة مع الشروط الموضوعة

وهي "حافظ علي مسافة آمنة بينك و بين أي فرد لا يعيش فى نفس المنزل معك- تلافي المحادثة وجه لوجه مع غرباء أو أصدقاء لا يقطنوا نفس المنزل- حافظ على نظافة يدك و وجهك قدر الإمكان- تلافي الوجود فى أماكن مزدحمة قدر الامكان- العمل من المنزل

- تلافي السفر بين مكان عملك و منزلك فى أوقات الذروة- ارتداء غطاء للوجة فى جميع الأوقات، لا تغني أو تصرخ بجانب أفراد أخرين."

وأوضح، أنه تم العمل على وضع خطط وسيناريوهات مع بداية فترة الحظر، لتوفير بدائل لوجود جماهيري آمن فى المبارايات، مشيرا إلى أن السيناريوهات كانت افتراضية لأن في تلك الفترة لم يكن هناك شروط ثابتة أما الآن فنستطيع تنفيذ الخطط الموضوعة الأقرب للشروط السابق ذكرها.

وأشار إلى أنه هناك بعض الأمور سيتم وضعها في الحسبان بحسب ظروف كل نادي وهي( عدد الجماهير المسموح تواجدهم - استخدام النسبة بدلاً من عدد محدد- وجود عدد كافي من محطات النظافة داخل و خارج الاستاد (محطات النظافة تشمل غسيل اليد، كحول،توافر واقي الوجه- توافر وسائل الدفع اللاسلكية (أن يتم استخدام ماكينات الصراف الآلي بدون لمس) عدد الحمامات المسموح و فتحها و عدد الأفراد المسموح لهم التواجد فى الحمامات العامة داخل الاستاد فى نفس الوقت

- تغيير طريقة التفتيش و إمكانية استخدام أداوات مختلفة للتفتيش - تغيير اصطفاف الطوابير لدخول الاستاد

وأكد أنه حين يتم البدء في تنفيذ خطة وجود الجماهير فى الاستاد لابد من وضع كل الشروط السابقة كثوابت وبعد ذلك نبدأ في تغيير أنظمة التذاكر بحيث انها تستطيع أن تستوعب وتنفذ الشروط السابق ذكرها.

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وستكون الخطة كالاتي:

من المعروف أن أندية البريميرليج تبيع التذاكر قبل بداية الموسم وهذا فى حد ذاته نقطة جيده

نستطيع أن نتكلم فى مثال لتنفيذ السيناريو الآتي مباراة بين فريقين و نسبة الحضور محددة ب ٣٠٪

1- أنظمة التذاكر يجب أن لا تسمح بحضور اكثر من ٣٠٪ من الجماهير

٢- أنظمة التذاكر يجب أن لا تسمح بحجز كراسي ملاصقة لبعضها.

٣- أنظمة التذاكر (حسب كل استاد) بتمنع حجز ٣ مقاعد بين كل مشجع و اخر

4- فتح أبواب الاستاد قبل المباراة بـ ٣ ساعات بدل ساعتين نظراً لتنفيذ شروط التفتيش الجديدة و اللي بدورها بتاخد وقت اطول.

٥- أصحاب التذاكر الموسمية حوالي (٦٠ الي ٧٥٪) من سعة الاستاد سيتم تقسيمهم الي قطاعين لتوزيع نسب الحضور.

وأتم:" شروط وزارة الصحة ستتغير بالتدريج حتى تشمل سعة الاستاد الكلية و فى كل نقطة تغيير فيها الشروط لابد من تغيير الخطة حتى نوفر الشروط".