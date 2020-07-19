محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلنت قناة الزمالك نقل مواجهة سموحة على الهواء مباشرةً، في أولى وديات الفريق الأبيض استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
ويلتقي الزمالك وديا أمام سموحة خلال معسكر برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، في أولى مباريات الفريق بعد جائحة كورونا.
وأكد الإعلامي خالد الغندور، مذيع قناة الزمالك، أن المباراة سيسبقها استوديو تحليلي في تمام الساعة الرابعة عصرا.
يذكر أن الدوري المصري الممتاز ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، كما سيواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مباراة بعد كورونا.. تعرف على القناة الناقلة لمواجهة الزمالك وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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