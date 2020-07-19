مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر وروما.. وصدام يونايتد وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عشاق كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والإنجليزي، والتي يأتي أبرزها القمة التي تجمع بين إنتر ميلان وروما، بجانب صدام مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويأتي جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة لها كالتالي:
الدوري الإنجليزي
15:00.. بورنموث وساوثهامبتون.. beIN Sports HD 2.
17:00.. توتنهام هوتسبير وليستر سيتي.. beIN Sports HD 2.
كأس الاتحاد الإنجليزي
19:00.. مانشستر يونايتد وتشيلسي.. beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني
17:00.. ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة.. beIN Sports HD 1.
21:00.. ليجانيس وريال مدريد.. beIN Sports HD 5.
21:00.. أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 3.
الدوري الإيطالي
17:15.. بارما وسامبدوريا.. beIN Sports HD 4.
17:30.. نابولي وأودينيزي.. beIN Sports HD 4.
21:45.. روما وإنتر ميلان.. beIN Sports HD 1.
الدوري التركي
20:00.. بشكتاش (محمد النني) وفنربخشة.. beIN Sports Max 7 FR.
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