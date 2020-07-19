قادرون على الإطاحة به.. لاعب الوداد يتحدث عن مواجهة الأهلي بنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بديع أووك لاعب الوداد الرياضي إن الفريق المغربي سيخوض مباراة فاصلة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن الجهاز الفني لـ"وداد الأمة" بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو على علم بكل صغير وكبيرة عن الجانب المصري.

وخلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية في نسختها الورقية، قال أووك: "نخوض استعدادات جيدة في الوقت الحالي، ونسبية جاهزيتنا البدنية وصلت إلى 50 % وسيكون الوداد جاهزًا لخوض المباريات المؤجلة واستئناف منافسات البطولة بطموح كبير من أجل المنافسة على التتويج والفوز باللقب الـ21 في تاريخ وداد الأمة".

وأضاف: "قادرون على الحفاظ على لقب البطولة الاحترافية بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بهدف المشاركة في كأس العالم للأندية ورد الاعتبار للكرة المغربية وللوداد الذي ظلم في مهزلة رادس أمام النجم التونسي".

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وعن الاستعدادات لمواجهة الأهلي، قال: "سنخوض مباراة فاصلة أمام الأهلي، تتطلب منا حيطة وحذر وتركيز بدون ارتكاب أي خطأ يستغله الخصم المصري".

وأكمل: "نعرف عن الأهلي كل صغيرة وكبيرة والجهاز الفني للفريق الودادي كارلوس جاريدو عارف بخبايا كرة القدم الأفريقية والمصرية على وجه الخصوص".

وأتم أووك حديثه قائلا: "قادرون على الإطاحة بالأهلي والتأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال والفوز باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية من أجل رد الاعتبار لكرة القدم المغربية وللوداد الذي ظُلم في نهائي رادس".

جدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.