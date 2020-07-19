كيف علقت صحف إنجلترا على فوز آرسنال أمام السيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على فوز فريق آرسنال على خصمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب العريق "ويمبيلي" في إطار نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج فرض نفسه نجمًا للمباراة بعدما سجل هدفي "الجانرز" ليقود فريقه إلى المباراة النهائية بعد غياب دام ثلاث سنوات.

واستعرضت الصحف البريطانية فوز آرسنال على مانشستر سيتي ليفقد "السيتزينز" بطولة أخرى في الموسم الحالي (2019 - 2020) بعد خسارة لقب بريميرليج والذي حسمه ليفربول قبل النهاية بسبع جولات.

- "آمال جوارديولا تتحطم"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر سيتي تلقى ضربة في موسمه الحالي إثر الخروج على يد آرسنال بعد الخسارة بهدفين دون رد في لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسلطت الصحيفة الضوء على المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، قائلة إن آمال بيب تحطمت في الموسم الحالي بعد خسارة الدوري ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصبح أمام مانشستر سيتي فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه وتحديدًا مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يواجه ريال مدريد في إياب دور ثمن النهائي.

- "أوباميانج يرسل آرسنال إلى نهائي الكأس"

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بالدور الذي لعبه النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج من خلال قيادة آرسنال للوصول إلى الدور النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن أوباميانج لعب دورًا مؤثرًا مع آرسنال بعدما سجل هدفي الفوز في شباك مانشستر سيتي.

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الصحيفة أوضحت أن آرسنال أمامه خطوة واحدة على اللقب والذي لم يحققه "الجانرز" منذ 2017 عندما يخوض اللقاء النهائي في الأول من أغسطس المقبل منتظرًا الفائز من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

- "صدمة في السيتي"

وصفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، خسارة مانشستر سيتي بـ"الصدمة" في ظل المستوى الذي ظهر عليه آرسنال خاصة مع أحداث الشوط الأول.

الصحيفة أشادت المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا واصفة أوضاع "الجانرز" بـ"الثورة" في أعقاب الفوز على ليفربول بطل بريميرليج منذ ثلاثة أيام ومن ثم الفوز بعد ذلك على مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أرتيتا وجد الطريقة للتغلب فيها على مواطنه وأستاذه بيب جوارديولا، لينجح التلميذ في قيادة فريقه إلى النهائي بعد غياب دام ثلاثة سنوات.

- "أرتيتا يتفوق على جوارديولا"

صحيفة "ذا صن" البريطانية، علقت على فوز آرسنال قائلة أن التلميذ أرتيتا تفوق على أستاذه بيب جوارديولا، ليكون أمام "الجانرز" خطوة واحدة على اللقب الذي لم يدخل خزائن "المدفعجية" منذ عام 2017.

وأضافت الصحيفة أن أرتيتا أصبح قريبًا من حصد أولى ألقابه مع آرسنال حيث ينتظر الفائز من لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد والذي سيقام مساء اليوم على ملعب "ويمبيلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

الصحيفة أكملت أن مانشستر سيتي ظهر دون المستوى أمام مدافع لندن بعدما نجح بير إيمريك أوباميانج في توجيه ضربتين ضد السيتي سواء في الشوط الأول أو الثاني.