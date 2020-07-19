إسماعيل يوسف: أنا من غيرت مركز المحمدي من مهاجم لظهير أيمن

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي، أنه من غير مركز أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي حاليا، من مركز المهاجم ليلعب كظهير أيمن في أحد المبارايات مع منتخب مصر .
وقال تيجانا في في تصريحات عبر برنامج "نمبروان" على قناة "النهار" : أحمد الكاس رشح له الراحل محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي سابقًا، بعد مشاهدته في مباراة ودية مع الفيوم، و تعرضت لصدمة نفسية كبيرة بعد وفاته لأنه كان إبني"
وأضاف : " قمت بتغيير مركز أحمد المحمدي من المهاجم إلي الظهير الأيمن في مباراة ودية ضد غانا".
يذكر أن شغل إسماعيل يوسف منصب مدرب مساعد لمنتخب مصر تحت 20 سنة ، في الفترة من 2001 حتي 2003، ثم تولي بعدها نفس المنصب مع المنخب الأول عام 2004.
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