رياضة | الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف مفاجأة جديده بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك مفاجأة جديدة في الساعات القليلة الماضية بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي في القران العشرين.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ فترة أن النادي يجهز ملف كامل لإرسالة إلى الاتحاد الإفريقي والمحكمة الرياضية بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي.

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وكشف أحد المسئولين داخل نادي الزمالك أن النادي الأبيض حتى الآن لم يرسل أي أوراق رسمية بشأن أحقيته في اللقب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأشار مسئول الزمالك إلى أنه هناك اتصالات مكثفة حاليا بين القلعة البيضاء والاتحاد الإفريقي لمتابعة قضية لقب القرن الإفريقي ولكن سيتم إرسال خطاب رسمي إلى الكاف خلال أيام.

يذكر أن النادي الأبيض كان قد قام بتعليق لافتات حول النادي وكتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي" كما قام مجلس إدارة القلعة البيضاء على وضع كلمة "نادي القرن" على كارنيهات العضوية الجديدة للنادي الفترة المقبلة.