رياضة | تشكيل برشلونة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب مينديزوروتزا.

يدخل برشلونة اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، من أجل إنهاء الليجا بشكل يليق بإسم العملاق الكتالوني، بعد حسم ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مارك أنديه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، أروخوا، لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: روبرتو، بوسكيتس، ريكي بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنسو فاتي.